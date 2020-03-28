...FLASH FLOODING POSSIBLE THROUGH SUNDAY MORNING ACROSS NORTHERN
OHIO AND NORTHWEST PENNSYLVANIA...
.MULTIPLE ROUNDS OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS ARE EXPECTED
THROUGH TONIGHT AS A SLOW MOVING WARM FRONT LIFTS NORTH ACROSS
THE AREA. THIS WARM FRONT WILL PROVIDE A FOCUS FOR HEAVY RAINFALL
WHICH MAY BE HEAVY AT TIMES AND PROVIDE A FOCUS FOR STORMS TO
TRAIN OVER THE SAME AREAS. PORTIONS OF THE WATCH AREA RECEIVED AN
INCH OF MORE OF RAINFALL OVER THE LAST 24 HOURS. MUCH OF THIS
AREA CAN EXPECT ANOTHER INCH TO INCH AND A HALF OF RAIN THROUGH
MIDDAY SUNDAY WHICH COULD RESULT IN FLASH FLOODING.
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH SUNDAY MORNING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF OHIO AND NORTHWEST PENNSYLVANIA, INCLUDING THE
FOLLOWING AREAS, IN OHIO, ASHTABULA INLAND, ASHTABULA
LAKESHORE, CUYAHOGA, ERIE, GEAUGA, HURON, LAKE, LORAIN, LUCAS,
MEDINA, OTTAWA, PORTAGE, SANDUSKY, SENECA, SUMMIT, TRUMBULL,
AND WOOD. IN NORTHWEST PENNSYLVANIA, CRAWFORD, NORTHERN ERIE,
AND SOUTHERN ERIE.
* THROUGH SUNDAY MORNING
* MULTIPLE ROUNDS OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS WILL MOVE ACROSS
THE AREA THROUGH SUNDAY MORNING. PORTIONS OF THE AREA RECEIVED
OVER AN INCH OF RAIN IN THE LAST 24 HOURS AND MAY RECEIVE AN
ADDITIONAL 1 TO 1.5 INCHES THROUGH SUNDAY MORNING. TRAINING OF
STORMS IS ALSO POSSIBLE WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS.
* POSSIBLE FLASH FLOODING COULD LEAD TO RAPIDLY RISING AND SWIFT
MOVING WATER IN CREEKS AND LOW LYING AREAS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH IS ISSUED WHEN THERE IS A POTENTIAL FOR FLASH
FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION. MONITOR
THE FORECAST AND BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLASH FLOOD
WARNINGS BE ISSUED OR IF FLOODING DEVELOPS.
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